رسميًا - الوصل يعلن تجديد عقد ثنائي الفريق

الإمبراطور بدأ المحافظة على لاعبيه استعدادًا للموسم المقبل بحثًا عن تعديل أوضاعه في جدول الترتيب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوصل الإماراتي اليوم السبت، تجديد عقد الثنائي حميد عبد الله؛ حارس مرمى الفريق، وحمد البلوشي؛ لاعب الوسط.

وأوضح الإمبراطور أن حارسه وقع على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، لينتهي بنهاية موسم 2019-2020، بينما جاء التجديد للاعب الوسط لمدة ثلاث سنوات، تنتهي بنهاية موسم 2021-2022.

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حميد عبد الله كان قد انضم للوصل في صيف عام 2016 قادمًا من دبا الفجيرة، وشارك الموسم المنقضي في 13 مباراة بمختلف البطولات، استقبل خلالهم 32 هدفًا وحافظ على نظافة شباكهه في مباراة وحيدة.

أما البلوشي فارتدى قميص الإمبراطور في الميركاتو الصيفي بعام 2016، ولعب الموسم المنقضي 12 مباراة بالدوري.

واختتم الوصل الموسم المنقضي محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 34 نقطة من الفوز في عشر مباريات، والتعادل في أربع، وخسارة 12 لقاء آخرين.