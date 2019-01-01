رسمياً – الوصل يتعاقد مع حبوش صالح قادماً من بني ياس

إدارة الوصل تواصل تدعيم صفوف الفريق بعد الموسم المخيب لآمال الجماهير

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الوصل الإماراتي، حصوله على توقيع حبوش صالح، متوسط ميدان بني ياس الأسبق، في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد صالح مع بني ياس، بنهاية الموسم المنصرم، واتفق الطرفان على عدم التجديد ليبدأ اللاعب صاحب الـ 29 عاماً في البحث عن رحلة جديدة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الوصل على موقع تويتر: "رسمياً شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع حبوش صالح قادماً من نادي بني ياس".

ودفاع حبوش عن ألوان بني ياس، لمدة عشر سنوات، وفي آخر موسم له شارك في 26 مباراة بالدوري سجل فيها هدفاً واحداً وصنع هدفين.

رسمياً .. شركة #الوصل لكرة القدم تتعاقد مع حبوش صالح قادماً من نادي بني ياس. pic.twitter.com/bHL4CBqOuh — SC (@AlWaslSC) July 4, 2019

وتواصل إدارة الوصل، تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد بعد التعاقد مع لاعبين أمثال ويلتون سواريز، ومحمد البيرق، ولوكاس جالفاو.

الجدير بالذكر أن إدارة الوصل تعمل على تدعيم الفريق، لتعويض النتائج المخيبة لآمال الجماهير الموسم المنصرم، إذ أنهى الفريق الدوري وهو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن عجمان صاحب المركز السابع.