رسميًا - الوحدة السعودي يضم القرني

لاعب الهلال والشباب السابق ظل دون نادٍ منذ بداية الموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع محمد القرني؛ لاعب وسط الشباب السابق، في صفقة انتقال حر.

القرني كان قد تم فسخ تعاقده مع الشباب مطلع الموسم الماضي بعد موسم ونصف قضاها في صفوفه.

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وأوضح الوحدة أنه أنهى إجراءات قيد صاحب الـ29 عامًا في صفوف الفريق كلاعب هاوٍ، بعدما خضع للاختبارات في النادي لمدة شهر.

📝 أنهت إدارة النادي إجراءات تسجيل لاعب وسط الهلال والشباب السابق محمد القرني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم كلاعب "هاوي" ..#الوحدة pic.twitter.com/cBNx2O2NCW — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

ولم يشارك لاعب الوسط بقيمص الشباب سوى في سبع مباريات منذ يناير 2017 وحتى صيف 2018.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 34 نقطة من 21 مباراة.