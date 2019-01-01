رسميًا - الوحدة السعودي يضم القرني
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع محمد القرني؛ لاعب وسط الشباب السابق، في صفقة انتقال حر.
القرني كان قد تم فسخ تعاقده مع الشباب مطلع الموسم الماضي بعد موسم ونصف قضاها في صفوفه.
الكشف عن مصير كاسونجو مع الزمالك
وأوضح الوحدة أنه أنهى إجراءات قيد صاحب الـ29 عامًا في صفوف الفريق كلاعب هاوٍ، بعدما خضع للاختبارات في النادي لمدة شهر.
📝 أنهت إدارة النادي إجراءات تسجيل لاعب وسط الهلال والشباب السابق محمد القرني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم كلاعب "هاوي" ..#الوحدة pic.twitter.com/cBNx2O2NCW— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢٧ فبراير ٢٠١٩
ولم يشارك لاعب الوسط بقيمص الشباب سوى في سبع مباريات منذ يناير 2017 وحتى صيف 2018.
يذكر أن الوحدة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 34 نقطة من 21 مباراة.
نهائي كأس الرابطة انتهى لصالح مانشستر سيتي بمجرد ما حدث من كيبا.. بالتأكيد هذه اللقطة كانت السقطة الأبرز هذا الأسبوع! 😆#YallaGoal pic.twitter.com/6UP7pMEAmv— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ فبراير ٢٠١٩