رسميًا | الهلال يُوقف الجدل ويُعلن تفاصيل إصابة كاريلو ومدة غيابه

قطع نادي الهلال السعودي الشك باليقين وأعلن رسميًا تفاصيل إصابة نجمه أندريه كاريلو ومدة غيابه عن الملاعب، بعد جدل كبير أثير في الأيام الماضية عن الأمر.

الهلال لعب دون جناحه البيروفي مساء الأحد الماضي أمام الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد استطاع الفوز 2-1 في الشوطين الإضافيين والتأهل للنهائي حيث سيُواجه الفيحاء الذي أقصى الاتحاد.

ماذا حدث وما قصة إصابة كاريلو؟

كاريلو، الذي أصبح أحد العناصر الرئيسية في الهلال منذ عودة رامون دياز لتدريب الفريق بعدما كان مهمشًا من سلفه ليوناردو جارديم، تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال مباراة بيرو أمام أوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

اللاعب غاب عن المباراة التالية أمام باراجواي وقد أثيرت بعض الأخبار حول إمكانية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، لكن الجهاز الطبي لمنتخب بيرو نفى ذلك وأوضح أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بالتواء في الركبة.

الهلال انتظر وصول اللاعب إلى الرياض وأخضعه لفحوصات طبية متكررة للوقوف على حقيقة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة، خاصة مع إقبال النادي على مرحلة مهمة تتضمن الجولات الأخيرة من الدوري السعودي ودور المجموعات في دوري أبطال آسيا بجانب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

رسميًا | الهلال يُعلن انتهاء موسم كاريلو

الهلال، وبعد فحص ثالث أجراه لكاريلو يوم أمس الأحد، أعلن في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين تعرض لاعبه البيروفي لإصابة في الرباط الخلفي للركبة لا تستدعي تدخلًا جراحيًا بل خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأوضح بيان النادي عبر تويتر أن كاريلو سيخضع لبرنامج علاجي حتى نهاية الموسم الجاري مما يعني انتهاء موسمه مع الفريق، وتمثل تلك ضربة قوية للزعيم خاصة مع اعتماد المدرب الجديد رامون دياز على اللاعب في وسط الملعب منذ جاء في فبراير الماضي خلفًا للمقال ليوناردو جارديم.

كاريلو سيغيب غالبًا عن المباراة الحاسمة لمنتخب بلاده بيرو في ملحق تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستُقام في يونيو القادم، فيما من المتوقع أن تكون عودته للعب مع انطلاق الموسم الجديد.

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