رسميًا - الهلال يقدم احتجاجًا ضد أحد

ثاني احتجاج بالموسم الجاري يتقدم ضد العويشير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تقدم مجلس إدارة نادي الهلال السعودي باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة السعودي ضم أحد وحارسه عبد الله العويشير.

الفريقان تواجها اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويأتي احتجاج الزعيم على مشاركة العويشير في اللقاء، مستندًا إلى عدم قانونية مشاركته كونه انضم لأحد كلاعب هاوٍ في فترة ما بعد القيد.

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وكان الحزم قد تقدم بالاحتجاج نفسه من قبل إلا أن الاتحاد السعودي رفضه، مؤكدًا قانونية مشاركة الحارس.

وقبل لقاء الليلة، أعرب العياضي؛ إدارى أحد، عن ثقته في نظامية مشاركة الحارس في اللقاء. (طالع تصريحاته)

العويشير انضم لأحد في أواخر فبراير الماضي في صفقة انتقال حر، بعدما وقع مخالصة مالية مع النصر.