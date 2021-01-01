رسميًا .. الهلال يعلن تجديد عقد الشهراني حتى عام 2025

فترة جديدة للشهراني بقميص الزعيم

أعلن نادي الهلال ، اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه ياسر الشهراني الظهير الأيسر للفريق لمدة 4 سنوات جديدة بعد اقتراب عقده من الانتهاء.

يعد الشهراني من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ الكرة السعودية لما يمتلكه من مهارات مميزة للغاية قدمها مع الزعيم خلال السنوات الماضية.

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الهلال توصل لاتفاق مع وكيل اللاعب منذ ساعات، وتواجد داخل مقر الزعيم من أجل التوقيع بشكل رسمي وهذا ما أعلنه مؤخرًا النادي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا رسميًا، يتضمن تجديد عقد ياسر الشهراني حتى عام 2025.

وجاء البيان على النحو التالي: "اتفقت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل إجراءات تمديد عقد اللاعب ياسر الشهراني".

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وتابع: "يمتد عقد الشهراني مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، وتمت مراسم التوقيع مساء اليوم الخميس في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي".

ومن المنتظر أيضًا إعلان الهلال عن تجديد عقد القائد سلمان الفرج خلال الساعات القليلة المقبلة، ليسير الزعيم نحو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.