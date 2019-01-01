رسميًا - الهلال يعلن احتجاجه على مشاركة لاعب الوحدة

الهلال يقدم مذكرة اعتراض للاتحاد السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تقدم مجلس إدارة نادي الهلال، بمذكرة احتجاج تفصيلية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد مشاركة محمد القرني لاعب فريق الوحدة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، بالدوري السعودي للمحترفين.

الهلال تعادل مع الوحدة بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تقديم مذكرة إلى الاتحاد السعودي، على مشاركة محمد القرني في المباراة.

📄 مجلس إدارة #الهلال يرفع مذكرة احتجاج على مشاركة "القرني" pic.twitter.com/aesUTM9rgF — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 10, 2019

جاء ذلك من خلال المواد النظامية التي استندت عليها إدارة الهلال في الاحتجاج على شاركة القرني، بعد تقديم نموذج الاحتجاج بعد المباراة مباشرة، والذي يتيح إمكانية تقديم مذكرة الاحتجاج التفصيلية خلال 48 ساعة من المباراة.

وأكد مجلس إدارة الهلال على ثقته في صحة الموقف القانوني لاحتجاج، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في السعي نحو الحفاظ على حقوق النادي، وفق ما تكفله الأنظمة والقوانين.