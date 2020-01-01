رسميًا .. الهلال يطلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراته أمام شاهر خوردو

بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بالهلال.

طلب مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراته أمام شاهر خوردو الإيراني، بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوفه.

وكان الهلال قد أعلن عن إصابة ثنائي الفريق سالم الدوسري والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بالإضافة لأخصائي العلاج الطبيعي، كما ظهرت 10 حالات إيجابية جديدة في الفريق، بعد المسحة الطبية التي أجرتها البعثة ظهر اليوم السبت، بينهم لاعبين وإداريين وأجهزة فنية، ليصل عدد المصابين إلى 22 مصابًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا، يطلب خلاله بتأجيل مباراته المقبلة أمام شاهر خودرو، بعدما وصل عدد اللاعبين المصابين إلى 15 لاعبًا.

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الهلال يستعد لمواجهة شاهر خوردو الإيراني، مساء يوم الأحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتعادل الهلال في مباراته الأخيرة أمام باختاكور الأوزبكي سلبيًا بدون أهداف، في الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال آسيا.

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ويحتاج الهلال فقط إلى نقطتين من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة القارية، ولكن مسؤولي الزعيم طالبوا بتأجيل المباراة.