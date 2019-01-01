رسميًا - الهلال يضم هتان باهبري 3 سنوات من الشباب

هتان باهبري ينضم للزعيم حتى 2022

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الهلال السعودي، عن التعاقد مع هتان باهبري، لاعب نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد باهبري مع نادي الشباب بنهاية الموسم الحالي، حيث قام الأخير ببيعه لنادي الهلال، من أجل الاستفادة ماديًا من اللاعب.

وتكفل بالصفقة عضو شرف النادي، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ليوقع هتان باهبري على قد يمتد إلى 3 سنوات مقبلة.

وتواجد في توقيع هتان باهبري، فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الجمعة.

ووجه محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، الشكر إلى الأمير الوليد بن طلال، على دعمه للزعيم والتكفل بصفقة اللاعب هتان باهبري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشر تغريدة جاء فيها:

"شكرًا أخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز على دعمه الكريم والمتواصل لنادي الهلال، وتكفله بصفقة اللاعب هتان باهبري.. شكرًا أبو خالد".