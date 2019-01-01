رسميًا - الهلال السعودي يتعاقد مع الإسترالي ديجينك
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدافع الإسترالي ميلوش ديجينك؛ لاعب ريد ستار الصربي، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، تنتهي بنهاية موسم 2021-2022.
ووقع المدافع على عقود ارتداء قميص الزعيم في مدينة دبي الإماراتية، خلال معسكر منتخب بلاده في كأس آسيا الإمارات 2019.
🎥 #ديجينك_هلالي#فيديو_الهلال pic.twitter.com/NJ0fMyYkhr— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٢ يناير ٢٠١٩
ومن المقرر أن ينضم ديجينك لتدريبات الموج الأزرق عقب نهاية مشاركته مع إستراليا في كأس آسيا بأربعة أيام.
صاحب الـ24 عامًا شارك في الهزيمة الأولى لإستراليا، والتي كانت مفاجأة أمام الأردن في افتتاح مشواره بالبطولة القارية، لكن خاض معه مواجهة فلسطين التالية، والتي انتصر بها رفاق وافد الهلال الجديد بثلاثية نظيفة.
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إليكم كل ما جاء في المباراة العربية الخالصة اليوم في #كأس_آسيا2019 🔽#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/B58ifDaabe — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ يناير ٢٠١٩