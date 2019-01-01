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رسميًا - الهلال السعودي يتعاقد مع الإسترالي ديجينك

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الزعيم يدعم دفاعه بمدافع إسترالي دولي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدافع الإسترالي ميلوش ديجينك؛ لاعب ريد ستار الصربي، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، تنتهي بنهاية موسم 2021-2022.

ووقع المدافع على عقود ارتداء قميص الزعيم في مدينة دبي الإماراتية، خلال معسكر منتخب بلاده في كأس آسيا الإمارات 2019.

ومن المقرر أن ينضم ديجينك لتدريبات الموج الأزرق عقب نهاية مشاركته مع إستراليا في كأس آسيا بأربعة أيام.

صاحب الـ24 عامًا شارك في الهزيمة الأولى لإستراليا، والتي كانت مفاجأة أمام الأردن في افتتاح مشواره بالبطولة القارية، لكن خاض معه مواجهة فلسطين التالية، والتي انتصر بها رفاق وافد الهلال الجديد بثلاثية نظيفة.

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