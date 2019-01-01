رسميًا - استبعاد النقاز وعلاء وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم من المشاركة في القمة

ما بين إصابات وأسباب فنية، الفارس الأبيض يفقد خدمات الرباعي

من الملعب - عبده الليثي وأحمد رفعت

كتبت - زهيرة عادل

قرر السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، استبعاد الرباعي حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن من المشاركة في لقاء القمة 117 أمام الأهلي.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي استبعاد المدافع محمود علاء تأثره بالإصابة في العين التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب مصر أمام نظيره النيجيري الودية، حيث تم عمل غرز للعلاج، وسيحول الرباط حول رأسه دون خوضه للمباراة.

رسميًا - طاقم التحكيم يوافق على خوض لقاء القمة في موعدها

فيما يغيب التونسي حمدي النقاز نظرًا لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به في مواجهة الأبيض الأخيرة بالدوري أمام المقاولون العرب.

بينما تم استبعاد محمد إبراهيم وإبراهيم حسن ثنائي خط الوسط، لأسباب فنية.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة، وخمسة تعادلات وهزيمة وحيدة.