رسميًا .. النصر يكشف عن قائمته الآسيوية

النصر يستعد لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا

أعلن نادي النصر عن قائمته الآسيوية بشكل رسمي، استعدادًا لمواجهات دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتستكمل مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بنفس النظام، ومن بعده سيكون نظام خروج المغلوب من أجل التغلب على ضيق الوقت بسبب التوقف في أزمة كورونا.

وكشف النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاءت على النحو التالي:

المزيد من الفرق

حراسة المرمى: براد جونز – وليد عبدالله – أمين بخاري – عبدالله العويشير – نواف العقيدي

خط الدفاع: مايكون بيريرا – عبدالله مادو – أسامة الخلف – سلطان الغنام – عمر هوساوي – نايف الماس – عبدالعزيز العلوي – عبدالرحمن العبيد – علي لجامي – عبدالإله العمري

خط الوسط: بيتي مارتينيز – خالد الغنام – عبدالفتاح عسيري – عبدالله الخيبري – عبدالرحمن الدوسري – أيمن يحيى سالم– عبدالمجيد الصليهم – عبدالعزيز الدوسري – سامي النجعي – مختار علي – عوض خميس – باسل السيالي – سلطان العنزي

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – عبدالفتاح آدم – فراس البريكان – خليل العبسي

ويستعد النصر لمواجهة نظيره ذوب آهن أصفهان الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب "جاسم بن حمد".