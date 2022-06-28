رسميًا .. النصر يعلن رحيل روسو

الأرجنتيني رحل بعدما أنقذ موسم العالمي الكارثي

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، رحيل الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو؛ المدير الفني للفريق، بعد نهاية عقده، وعدم وجود نية للتجديد له.

رحيل الأرجنتيني يأتي بعدما اختتم العالمي موسمه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، مبتعدًا عن الهلال؛ الذي توج باللقب، بفارق ست نقاط.

ماذا قدم النصر مع روسو؟

وكان روسو قد تولى المسؤولية الفنية للنصر في فترة صعبة، بديسمبر 2021، إذ كان يعاني الفريق في المركز الأخيرة بجدول الترتيب.

ورغم أن العالمي ودع من صاحب الـ66 عامًا كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام الهلال 2-1 إلا أن اختتام موسم الدوري المحلي في المركز الثالث يعد جيدًا وفقًا للظروف التي مر بها الفريق خلال الموسم.

20 مباراة خاضها روسو مع النادي العاصمي، فاز في 15 منها، وتعادل في اثنتين، فيما خسر ثلاث مباريات أخرى.

من هو مدرب النصر الجديد؟

حتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي عن النادي بشأن المدرب الجديد للعالمي، لكن كافة التقارير تؤكد اتفاق إدارة مسلي آل معمر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

مع كثرة الأنباء عن جارسيا، خرج مسلي نافيًا ما يدور حول ناديه، محاولًا إيقاف الحديث عن جارسيا، لكن أصرت التقارير على إتمام الاتفاق بين الطرفين بالفعل.

جمهور النصر يأمل في تعويض الموسم الحالي الذي خيب آمالهم بهزائم متتالية، فبدأوه بوداع دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي، واختتموه فاشلين في التأهل للنسخة المقبلة من البطولة القارية عن طريق الموسم الجاري، وتتبقى أمامهم فرصة بالموسم المقبل حال تحقيق لقب الدوري المحلي أو الوصافة.

اقرأ أيضًا..

جول 11 | هزيمة الهلال التاريخية وهروب نجم .. لحظات فارقة في الدوري السعودي 2021-2022

"جارسيا لن يُكمل موسمًا واحدًا مع النصر" .. إعلامي رياضي يصدم جماهير العالمي

هنا الأرقام والتفاصيل .. عرض خليجي ضخم لأبو بكر