رسميًا - النصر يضم خالد الغنام من القادسية

النصر يواصل دعم فريقه

أعلن نادي النصر تعاقده مع خالد الغنام لاعب القادسية، بشكل رسمي، اليوم الأربعاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

النصر يرغب في الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الحالي وتدعيم الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير منذ فترة أن النصر يسعى لضم خالد الغنام لاعب القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قبل غلقها بعد أيام.

وكشف النصر منذ قليل عن تعاقده مع الغنام بشكل رسمي بعقد يمتد لـ5 سنوات مقبلة.

وجاء بيان النادي على النحو التالي: "اتفقت إدارة نادي النصر مع إدارة نادي القادسية على شراء عقد اللاعب خالد الغنام وذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي ومدير الاحتراف بالنادي الأستاذ أحمد الغامدي".

وأضاف النادي خلال بيانه: "وسيوقع نجم المنتخب السعودي الأولمبي الكابتن خالد الغنام انضمامه رسميًا لنادي النصر ظهر الخميس وذلك لمدة 5 سنوات".