رسميًا | النصر يسيطر - الكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل بالدوري السعودي

في 18 من مايو بحفل ضخم سيتم الإعلان عن الفائزين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قوائم المتنافسين على جوائز الأفضل بالموسم الكروي 2018-2019، الذي يُسدل الستار عليه غدًا الخميس.

الرابطة كانت قد أعلنت من قبل عن إقامة حفل ضخم، لأول مرة في تاريخها في 18 من مايو الجاري، لتوزيع الجوائز.

وضمت قائمة المرشحين لأفضل مدرب كل من: روي فيتوريا مدرب النصر، بيسنيك هاسي؛ مدرب الرائد، شاموسكا؛ مدرب الهلال والفيصلي، بيدرو مانويل؛ مدرب الرائد، وسوموديكا؛ مدرب الشباب.

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أما عن مرشحي أفضل لاعب فشملت: المغربيان عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط؛ ثنائي النصر، الكاميروني تاوامبا؛ لاعب التعاون، الفرنسي جوميس؛ لاعب الهلال، الرأس أخضري دجانيني؛ لاعب الأهلي.

بينما اختارت الرابطة الخماسي: محمد كنو؛ لاعب الهلال، وسلطان الغنام؛ لاعب النصر، وصالح الشهري؛ لاعب الرائد، عبد العزيز البيشي؛ لاعب الاتحاد، وعبد الفتاح آدم، للتنافس على جائزة أفضل لاعب محلي.

وأخيرًا، مرشحو جائزة أفضل لاعب واعد: سعود عبد الحميد؛ لاعب الاتحاد، متعب المفرج؛ لاعب التعاون، هارون كمارا؛ لاعب القادسية، حمدان الشمراني؛ لاعب الفيصلي، ومحمد المجحد؛ لاعب الفتح.

يذكر أنه يحق لـ16 مدرب من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بجانب 16 قائد من الدوري نفسه، و16 إعلاميًا، بالإضافة إلى الجماهير، التصويت لاختيار الأفضل بواقع 25 بالمئة لكل منهم.