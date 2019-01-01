رسميًا - المقاصة يخطف أولى اللاعبين من كأس أمم أفريقيا

خالد أوتشو شارك بشكل أساسي مع أوغندا في جميع مباريات كان 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي مصر للمقاصة تعاقده رسميًا مع خالد أوتشو؛ لاعب وسط منتخب أوغندا ومحترف تشيرتش هيل الهندي لمدة موسمين مقبلين.

تعاقد النادي الفيومي مع اللاعب جاء بعد أن اختتم منتخب بلاده مشواره في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، بالخروج من دور الـ16 بالهزيمة أمام السنغال بهدف وحيد.

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صاحب الـ25 عامًا شارك بشكل أساسي في جميع المباريات التي خاضها طيور الكركي في البطولة القارية، ومنها مواجهة مصر، التي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.

وخاض أوتشو عديد التجارب الاحترافية منها سيمبا التنزاني وجور ماهيا الكيني، بجانب ريد ستار الصربي، قبل أن ينتقل للدوري الهندي من بوابة إيست بينجل.

وشارك لاعب الوسط الموسم المنقضي مع فريقه الهندي، الذي انضم له في صيف 2018، في 16 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع آخر.