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تصفيات كأس أمم افريقيا

رسميًا - المغرب تعلن عدم ترشحها لاستضافة كأس أفريقيا 2019

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المغرب كانت الأقرب لخلافة الكاميرون، بل توقع الكثيرون أنها هي من وراء سحب التنظيم من الكاميرون

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

خالفت المغرب كافة التوقعات، التي كانت تتنبأ لها بالفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 بدلًا من الكاميرون.

ترشيح المغرب لاستضافة البطولة لم تكن مجرد تكهنات، بل أعلن فوزي لقجع؛ رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي أنه بلده ستتقدم بملف قوي للاستضافة.

لكن رشيد الطالبي؛ وزير الشباب والرياضة المغربي، أعلن اليوم الأربعاء، رسميًا أن المغرب لن تتقدم لملفها للاتحاد الأفريقي، وتراجعت عن الترشح لاستضافة البطولة، وذلك في تصريحاته لقناة "الرياضية" المغربية.

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تراجع المغرب عن الاستضافة جاء رغم إعلان تقرير مغربي أنه تم اللجوء لإحدى الشركات الأجنبية لإعداد ملف شامل وقوي للتقدم به أمام الاتحاد الأفريقي. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد قرر سحب التنظيم من الكاميرون بعد عدم إنجاز الملاعب والمنشآت التي ستستضيف البطولة خلال الفترة المحددة.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للاستضافة في 14 من ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم تتقدم أي من الدول بملفها رسميًا.

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