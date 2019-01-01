رسميًا - المعز علي يغيب عن الدحيل أمام الهلال

الثنائي يقتسمان الصدارة والفائز بعد غدٍ سيخطف القمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب المعز علي؛ نجم الدحيل القطري، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال السعودي، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء.

رفاق المعز غادروا الدوحة اليوم الأحد، متجهين إلى المملكة السعودية، لخوض اللقاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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ولم يتم استدعاء المعز علي للمباراة، إثر معاناته من الإصابة وعدم اكتمال شفائه، بينما تم ضمن 20 لاعبًا آخرين هم:

شهاب الليثي - خليفة أبو بكر - كلود أمين - محمد موسى - مهدي بن عطية - بسام هشام - أحمد ياسر - لويز مارتن - يوسف العربي - شويا ناكاجيما - محمد مونتاري - كريم بوضيف - حازم أحمد - عبد الله الأحرق - أدميلسون - سلطان البريك - علي عفيف - خالد منير - مراد ناجي - ناصر اليزيدي.

📃✈️ | قائمة #الدحيل المغادرة إلى الرياض لخوض مباراة الهلال السعودي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.#قطر#ACL2019 pic.twitter.com/mIGESIk9HV — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ١٠ مارس ٢٠١٩

الزعيم السعودي كان قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز أمام العين الإماراتي بهدف نظيف، على استاد هزاع بن زايد.

بينما انتصر الدحيل أمام استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة، على استاد عبد الله بن خليفة.