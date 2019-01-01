رسميًا - الكويت بطلًا لكأس الأمير للمرة الـ14 في تاريخه

القادسية لم يستطع العودة منذ عام 2015

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توج الكويت بطلًا لكأس أمير البلاد بتحقيقه فوزًا سهلًا أمام القادسية بثنائية نظيفة، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

فهد الهاجري سجل هدف البطل الأول في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعدما انفرد بحارس المرمى وسددها على يمينه في الشباك.

وأضاف اللاعب نفسه ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 27 من الشوط ذاته، بعدما استلم عرضية داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في الشباك وسط حراسة دفاعية.

هذه هي المرة الـ14 في تاريخ الكويت، التي يحصل بها على لقب الكأس، فيما أصبح أول نادٍ يحقق اللقب أربع مرات متتالية.

يذكر أن القادسية حصل على لقب الكأس 16 مرة من قبل، كان آخرها موسم 2014-2015، قبل أن يحتكر بعدها الكويت على اللقب لأربع سنوات.