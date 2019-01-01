رسميًا - الكويت بطلًا لكأس الأمير للمرة الـ14 في تاريخه
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
توج الكويت بطلًا لكأس أمير البلاد بتحقيقه فوزًا سهلًا أمام القادسية بثنائية نظيفة، على ملعب جابر الأحمد الدولي.
فهد الهاجري سجل هدف البطل الأول في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعدما انفرد بحارس المرمى وسددها على يمينه في الشباك.
#نهائي_كأس_الأمير— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
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فهد الهاجري 0/1 ⚽️
.#KSC_News pic.twitter.com/LCwkreL1XT
وأضاف اللاعب نفسه ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 27 من الشوط ذاته، بعدما استلم عرضية داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في الشباك وسط حراسة دفاعية.
#نهائي_كأس_الأمير— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
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فهد الهاجري 0/2 ⚽️
.#KSC_News pic.twitter.com/dgJTjzCGVc
هذه هي المرة الـ14 في تاريخ الكويت، التي يحصل بها على لقب الكأس، فيما أصبح أول نادٍ يحقق اللقب أربع مرات متتالية.
يذكر أن القادسية حصل على لقب الكأس 16 مرة من قبل، كان آخرها موسم 2014-2015، قبل أن يحتكر بعدها الكويت على اللقب لأربع سنوات.
عميد الماضي كبير - والحاضر كبير - وللزعامة قادمون 🔝— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
✨نادي الكويت بطلًا لكأس الأمير للمرة الـ14 في تاريخه بعد الفوز بثنائية على القادسية، ويصبح أول فريق يحقق البطولة 4⃣ مواسم متتالية🏆 pic.twitter.com/ZxdP8rmrus