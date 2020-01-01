رسميًا - الكشف عن موعد مباراتي نصف النهائي للإسماعيلي في البطولة العربية

الإسماعيلي يسعى لمواصلة التقدم في البطولة العربية

أصدر النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا منذ قليل عبر موقعه، بشأن مباراتيه في دور نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الإسماعيلي تأهل إلى نصف النهائي على حساب الاتحاد السكندري، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل السلبي في الإياب.

وأوضح الدراويش عبر موقعه الرسمي أن هناك احتمالين لمواعيد مباراتيه في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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وجاء البيان الذي نشره الإسماعيلي، قائلًا: "تلقى الإسماعيلي خطابًا رسميًا من الاتحاد العربي يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وأضاف البيان: "تقرر إقامة لقاء الذهاب بالإسماعيلية يوم 16 فبراير الجاري، في حال مواجهة الرجاء المغربي ستقام مباراة العودة يوم 15 مارس المقبل".

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وتابع: "بينما ستقام المواجهة المذكورة (العودة) يوم 25 فبراير الحالي إذا كان المنافس مولودية الجزائر".

ويسعى الإسماعيلي للمرور إلى النهائي من أجل المنافسة على اللقب، والعودة مرة أخرى لتحقيق الألقاب بعد غياب طويل.