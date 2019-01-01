رسميًا - الكشف عن موعد كأس السوبر الإماراتي

الشارقة وشباب الأهلي يتنافسان على اللقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد لقاء السوبر، الذي سيجمع بين الشارقة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة.

شباب الأهلي كان قد توج بطلًا للكأس بعد تغلبه على الظفرة في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما حصد الملك لقب الدوري بعد جمع 59 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

وأعلن الاتحاد إقامة لقاء السوبر في 14 من سبتمبر المقبل قبل بداية الموسم الجديد 2019-2020.

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الشارقة لم يحصل من قبل على لقب السوبر، فيما يعد شباب الأهلي أكثر الأندية تتويجًا به بأربعة ألقاب أعوام 2008 و2013 و2014 و2015.

يذكر أن الوحدة هو من حصد لقب السوبر الأخير بعد تفوقه على العين في ركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3.