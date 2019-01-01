رسميًا - الكشف عن موعد انطلاق الدوري السعودي 2019-2020

الرابطة تحدد موعد دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، رسميًا موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019-2020، بدوريي المحترفين والدرجة الأولى.

الموسم المنقضي انتهى في 16 من مايو الماضي، بعودة النصر لمنصة التتويج بعد غياب دام ثلاث سنوات.

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وحددت الرابطة يوم 22 من أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق دوري المحترفين، فيما سيبدأ دوري الدرجة الأولى في 20 من الشهر نفسه.

العالمي كان قد توج بطلًا بعد تفوقه على الهلال بفارق نقطة وحيدة، حيث ظل الصراع على اللقب مشتعلًا حتى الجولة الأخيرة.

وسيشهد الموسم الجديد تواجد الثلاثي أبها وضمك والعدالة، الصاعدين من دوري الدرجة الأولى، بينهما هبط القادسية والباطن وأحد من دوري المحترفين.