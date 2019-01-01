رسمياً – الكاف يوقف جهاد جريشة 6 أشهر بسبب نهائي أبطال أفريقيا

الأداء الضعيف السبب وراء إيقاف الحكم المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة ستة أشهر عن التحكيم بعد مستواه السيء في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأدار جريشة، مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بعدما ألغى الحكم المصري، هدفاً للوداد بداعي وجود لمسة يد، كما رفض احتساب ركلة جزاء للوداد بعد وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي.

وأشهر جريشة بطاقة صفراء في وجه معز بن شريفية حارس مرمى الترجي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتأكد غيابه عن مباراة النهائي، ويغيب زميليه شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي. كما يغيب كلاً من أشرف داري وإبراهيم النقاش من الوداد بسبب الإيقاف.

🗓️ في مثل هذا اليوم من عام 2010 .. تم إعلان جوزيه مورينيو مدربًا لـ ريال مدريد 👑



في حوار صحفي لـ مورينيو بعد مغادرته للفريق قال 🗣️



"عندما قدمت لريال مدريد كانت مهمتي الأولى هي إيقاف هيمنة جوارديولا وبرشلونة."



هل تعتقد أنه نجح في مهمته بالكامل وهل تتمنى عودته للفريق الملكي👀 pic.twitter.com/O03nZCUc67 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 28, 2019

واحتجت إدارة الوداد بشكل رسمي على حكم المباراة، وأرسلت تقريراً للاتحاد الأفريقي حول مستواه.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستكون يوم الجمعة القادم، على الملعب الأوليمبي في رادس، تحت الإدارة التحكيمية للحكم الجامبي بكاري جاساما.