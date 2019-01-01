رسميًا | القادسية يُنهي عقد بيتيفا ويُعين مدربًا سعوديًا

انتهت مهمة البلغاري في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن القادسية السعودي رسميًا فسخ عقد مدربه البلغاري إيفايلو بيتيفا ومساعديه بالتراضي، وتعيين السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم.

وجاء في بيان النادي على موقعه الرسمي أن القرار اتخذ لسوء نتائج الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الفترة الأخيرة وتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ11.

وقدم النادي شكره للجهاز الفني على ما قدمه للفريق خلال الفترة السابقة وتمنى لهم التوفيق في محطتهم القادمة، مؤكدًا أن قرار فسخ العقد جاء لصالح الفريق وأملًا في تحسن النتائج في الفترة المقبلة.

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وأكد القادسية أن الإعلان عن الجهاز الفني للمدرب باصريح سيحدث خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقد قاد بيتيفا القادسية في 14 مباراة منذ التعاقد معه في نوفمبر الماضي، خسر نصفهم، وخرج بشكل صادم من دور الـ64 لمسابقة كأس الملك أمام البكيرية الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية.

وتلك هي المرة الثانية التي يقود فيها باصريح القادسية، إذ دربه للمرة الأولى خلال موسم 2016-2017 حين خلف البرازيلي أنجوس.