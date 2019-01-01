رسميًا | الفيفا يتهم سيدات الكاميرون بسوء السلوك

على خلفية أحداث مباراة دور الـ16 ضد سيدات الأسود الثلاثة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، اتهام لاعبات منتخب الكاميرون للسيدات بسوء السلوك والسلوك العدواني، نظير ما بدر منهن في مباراتهم الأخيرة في نهائيات كأس العالم فرنسا 2019 ضد سيدات إنكلترا.

وستحقق لجنة الانضباط التابعة للفيفا، في الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء سيدات الكاميرون ضد إنجلترا في دور الـ16 للمونديال النسائي، والذي انتهى بفوز المنتخب الأوروبي بثلاثية نظيفة.

وجسدت لاعبات الأسود الكاميرونية المعنى الحرفي للسلوك العدواني، في اعتراضهن على قرارات الحكم المساعد وحكم الفيديو، ما اعتبرته الصحف البريطانية انتهاكًا للعب النظيف.

من جانبه، كان مدرب منتخب سيدات إنجلترا فيل نيفل قد علق على مشاهد اعتراض منافسه في الدور ثمن النهائي للمونديال النسائي قائلاً "لم أشعر بمثل هذا في كرة القدم من قبل".