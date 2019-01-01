رسمياً – الفيحاء يتعاقد مع المطيري مدافع الباطن

المطيري يخرج من جدران الباطن منذ أن كان في صفوف الناشئين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي، إنهاء تعاقده مع المدافع ناصر المطيري لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وتعاقد الفيحاء مع المطيري قادماً من نادي الباطن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

وجرت مراسم توقيع العقود، صباح اليوم في مقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ماهر أبا حسين، مع اللاعب.

وقدم المدافع صاحب الـ 29 عاماً، الشكر إلى إدارة الفيحاء على الثقة، وشدد على حرصه في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق من أجل إرضاء الجمهور.

ويلعب المطيري مع الباطن، منذ أن كان لاعباً في صفوف الناشئين حتى لعب لأول مرة في صفوف الفريق الأول عام 2015.

الجدير بالذكر أن المطيري لعب الموسم المنصرم، مع الباطن 25 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، تمكن خلالها من صناعة هدفين.