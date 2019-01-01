رسمياً – الفيحاء يتعاقد مع المطيري مدافع الباطن
بلال محمد فيسبوك تويتر
أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي، إنهاء تعاقده مع المدافع ناصر المطيري لتدعيم الخط الخلفي للفريق.
وتعاقد الفيحاء مع المطيري قادماً من نادي الباطن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.
وجرت مراسم توقيع العقود، صباح اليوم في مقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ماهر أبا حسين، مع اللاعب.
وقدم المدافع صاحب الـ 29 عاماً، الشكر إلى إدارة الفيحاء على الثقة، وشدد على حرصه في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق من أجل إرضاء الجمهور.
📝| خبر:— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) July 6, 2019
الفيحاء يضم بندر ناصر لمدة 3 سنوات قادماً من نادي #الباطن ..https://t.co/LmT9apOe0n#الفيحاء pic.twitter.com/CEive21HVJ
ويلعب المطيري مع الباطن، منذ أن كان لاعباً في صفوف الناشئين حتى لعب لأول مرة في صفوف الفريق الأول عام 2015.
الجدير بالذكر أن المطيري لعب الموسم المنصرم، مع الباطن 25 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، تمكن خلالها من صناعة هدفين.