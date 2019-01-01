رسميًا - الفجيرة يضم لاعب الشارقة
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الفجيرة الإماراتي تعاقده رسميًا مع معتصم ياسين؛ لاعب وسط الشارقة، في صفقة انتقال حر.
صاحب الـ22 عامًا انتهى عقده مع الشارقة بنهاية الموسم المنقضي، ولم يجدد عقده، بعد تتويجه بطلًا لدوري الخليج العربي الإماراتي.
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ولم يشارك ياسين الموسم المنقضي مع الملك سوى في ست مباريات، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع مثله.
🔴— FUJAIRAH FC (@Fuj_FC) June 18, 2019
رسميا : #الذئب معتصم ياسين ينضم لنادي #الفجيرة ، اهلا بك في
معقل #الذئاب 🐺
#Welcome_to_Fuj_FC #redisthecolouro pic.twitter.com/fKdAXoIKDK
ويبحث الفجيرة عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية، استعدادًا للموسم المقبل، بعد مصارعته شبح الهبوط حتى الجولة الأخيرة، إلا أن هرب في النهاية بجمع 21 نقطة بفارق نقطتين عن الهبوط.
ويعد ياسين هو ثالث صفقات الذئاب في الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد منذ يومين مع ياسر سالم وأحمد الزيودي.
تونس يدخل كأس أمم إفريقيا لإحياء أمجاد بطولة 2004! 🇹🇳— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019
الخبرة ستكون حليفه هذه المرة 👴
لكن هل تواصل لعنة "برشلونة" الحلول به؟ 🤔 #يلا_جول #YallaGoal pic.twitter.com/5hHtrCmeth