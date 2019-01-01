رسميًا - الفجيرة يضم لاعب الشارقة

ثالث الصفقات الصيفية تصل إلى الفجيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي تعاقده رسميًا مع معتصم ياسين؛ لاعب وسط الشارقة، في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ22 عامًا انتهى عقده مع الشارقة بنهاية الموسم المنقضي، ولم يجدد عقده، بعد تتويجه بطلًا لدوري الخليج العربي الإماراتي.

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ولم يشارك ياسين الموسم المنقضي مع الملك سوى في ست مباريات، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع مثله.

ويبحث الفجيرة عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية، استعدادًا للموسم المقبل، بعد مصارعته شبح الهبوط حتى الجولة الأخيرة، إلا أن هرب في النهاية بجمع 21 نقطة بفارق نقطتين عن الهبوط.

ويعد ياسين هو ثالث صفقات الذئاب في الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد منذ يومين مع ياسر سالم وأحمد الزيودي.