رسميًا - الفجيرة يضمن البقاء في دوري المحترفين بعد هزيمة شباب الأهلي بثلاثية

ضمن الفجيرة البقاء رسميًا في دوري الخليج العربي للمحترفين بالفوز أمام شباب الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب راشد، ضمن الجولة الأخيرة.

ماورو دياز أعطى المبادرة لشباب الأهلي بتسجيله هدف أول رائع في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعدما تسلم عرضية خلف مدافعي الفجيرة، لينفرد بحارس المرمى ويضعها بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة 28، أضاف لوفانور هدف ثاني للشباب من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء إلا حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وتألق ماجد ناصر قبل نهاية الشوط بعشر دقائق وذاد عن مرماه بالتصدي لضربة جزاء للفجيرة سددها محمد بن يطو في وسط المرمى وأمسك بها الحارس.

بن يطو عوض إهداره لضربة الجزاء بإدراك التعادل في الدقيقة 39 من تسديدة من على حدود قوس منطقة الجزاء.

وتقدم الفجيرة بهدفه الثاني في الدقيقة 68 من ضربة جزاء، سددها فيرناندو جابرييل بنجاح، وألغى بعدها بدقيقتين حكم اللقاء هدف التعادل لشباب الأهلي سجله أحمد خليل، لكن تم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وقبل نهاية المباراة بلحظات، سجل الفجيرة هدف ضمان البقاء في الدوري بأقدام صامويل روزا.

الفوز رفع رصيد الفجيرة إلى النقطة 21، ليرتقي إلى المركز الـ12، بينما تجمد شباب الأهلي عند النقطة 53 في المركز الثاني.