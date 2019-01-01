رسميًا - الفجيرة يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مواجهته أمام الشارقة

المباراة شهدت جدلًا واسعًا في لحظاتها الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر نادي الفجيرة الإماراتي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله تقديم شكوى رسمية ضد حكم مواجهته أمام الشارقة وحكم الفيديو، بسبب ما وصفه بالخطأ الفادح.

الشارقة كان قد حقق الفوز بالأمس على الفجيرة بهدف نظيف، في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق ريان مينديز، شهدت اعتراضات واسعة من لاعبي الشارقة، مطالبين الحكم بإلغائه واحتساب خطأ على مينديز لعرقلته المدافع.

وجاء في بيان الشارقة: "تقدمنا بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة للتحقيق في الخطأ الفني الفادح الصادر من حكم المباراة وحكام الفيديو خلال مباراته الأخيرة مع الشارقة، مطالبًا فيها بإلزام لجنة الحكام بعرض الفيديو المسجل داخل عربة النقل التليفزيوني الخاصة بحكام الفيديو على لجنة الانضباط فيما يخص واقعة تدخل المدير الفني للجنة الحكام في قرارات الحكم وحكام الفيديو".

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وشهدت نهاية المباراة، اعتراضات كبيرة من لاعبي الشارقة على حكم اللقاء، واضطر الأمن للتدخل لحماية الحكم في ظل انفعال كبير من اللاعبين.

يذكر أن الشارقة ينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الفجيرة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.