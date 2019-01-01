رسمياً – الفتح يحصل على توقيع سعيد الدوسري

النموذجي يدعم صفوفه بلاعب الحزم السابق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح، حصوله رسمياً على توقيع متوسط الميدان سعيد الدوسري، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانضم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، إلى الفتح من نادي الحزم، بعقد مدته موسماً واحداً.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الفتح على موقع تويتر: "تعاقدت إدارة الفتح مع اللاعب سعيد الدوسري لمدة عام".

وبدأ الدوسري مشواره مع الشباب، قبل أن ينتقل إلى التعاون في عام 2016، وكانت محطته الأخيرة الحزم في الموسم الماضي، قبل أن يوقع للنموذجي.

ومن جانبه عبر الدوسري عن سعادته بالانضمام للفتح، مشدداً على رغبته في تقديم أفضل مستوياته، لتحقيق أفضل النتائج مع الفريق.

📝 إدارة نادي #الفتح تتعاقد مع اللاعب " سعيد الدوسري " لمدة عام واحد . pic.twitter.com/AYxcjdeaWG — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) July 4, 2019

وشارك الدوسري الموسم الماضي مع الحزم ولعب ست مباريات في الدوري، بالإضافة إلى مباراة في ملحق الصعود والهبوط من الدوري السعودي للمحترفين.