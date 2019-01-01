رسميًا - الفتح يتعاقد مع صقر عطيف

لاعب أحد ينضم للفتح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الفتح السعودي رسميًا، التعاقد مع صقر عطيف؛ لاعب وسط أحد السعودي، لمدة موسمين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.

لاعب الوسط لم يقض في أحد، سوى ستة أشهر فقط بعد أن انضم له في يناير الماضي في صفقة انتقال حر.

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وأعرب عطيف عن سعادته بارتداء قميص الفتح بالموسم المقبل، مؤكدًا رغبته الكبيرة في تقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه.

صاحب الـ29 عامًا مل يشارك الموسم المنقضي سوى في تسع مباريات فقط بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسجل ثلاثة أهداف.

يذكر أن الفتح كان قد أعلن بالأمس عن تعاقده مع الهولندي ميتشيل تي فريدي، لمدة سنتين كذلك.