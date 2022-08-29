رسميًا .. ألفارو جونزاليس نصراوي

المدافع الإسباني خامس صفقات العالمي الصيفية

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الإثنين، تعاقده مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس في صفقة انتقال حر، ليكون خامس صفقات العالمي الصيفية.

ما هي تفاصيل التعاقد مع جونزاليس؟

الصفقة تمت مجانًا في ظل رحيل اللاعب عن ناديه مارسيليا الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، بعد نهاية عقده.

Shahid

اللاعب وقع على عقد مدته موسم وحيد، لكن هناك بند يمنح النصر أفضلية التجديد له لموسم آخر.

من هو ألفارو جونزاليس؟

المدافع صاحب الـ32 عامًا لعب لعدة أندية إسبانية منها ريال سرقسطة وفياريال وإسبانيول.

وخاض جونزاليس أول تجربة احترافية له في صيف 2019، عندما انتقل لمارسيليا على سبيل الإعارة من فياريال، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في صيف 2020.

مع الفريق الفرنسي، شارك اللاعب في 75 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع مثلهم.

بينما لم ينجح اللاعب على المستوى الدولي، إذ لم يمثل منتخب بلاده الأول من قبل قط في أي مباراة رسمية.

ما هي صفقات النصر الصيفية؟

تتبقى أقل من 72 ساعة فقط على نهاية الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، إذ ينتهي بنهاية بعد غدٍ الأربعاء.

العالمي أبرم أربع صفقات خلال الصيف، بخلاف صفقة ألفارو جونزاليس، إذ تعاقد مع عبد الرحمن غريب، جيسلان كونان، دافيد أوسبينا ولويز جوستافو.

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