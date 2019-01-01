رسميًا - الغساني بديل مراد باتنا في الوحدة الإماراتي

المغربي تقرر استبعاده لأسباب تأديبية!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن قراره بقيد يحيى الغساني؛ لاعب الفريق، في قائمة الفريق الآسيوية، التي تستعد لاستهلال مشوارها في دوري أبطال آسيا.

قرار الوحدة جاء بعد العقوبة الموقعة على المغربي مراد باتنا؛ لاعب الفريق، باستبعاده من القائمة الآسيوية، لأسباب تأديبية وإدعائه الإصابة بشكل متكرر. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي الإماراتي أن قيد الغساني جاء بناءً على توصية من الجهاز الفني للفريق، ليكون الأجنبي الرابع في القائمة الآسيوية.

قامت ادارة شركة القدم بنادي الوحدة ، بتسجيل اللاعب يحيى الغساني ليكون الأجنبي الرابع في قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بحسب توصيات الجهاز الفني للفريق الأول. #WHDFC pic.twitter.com/03TTcXB5hx — Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن الوحدة يخوض منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم كل من الريان القطري ولوكوموتيف الأوزباكي والاتحاد السعودي.

ويستهل مشواره بملاقاة لوكوموتيف في الرابع من مارس المقبل.