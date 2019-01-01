رسميًا - العين يعلن انضمام حسين الشحات للأهلي المصري

حسين الشحات أهلاوي 4 سنوات ونصف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح النادي الأهلي، في الحصول على خدمات حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، كان قد سافر إلى الإمارات فجر اليوم الأحد، من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن العين الإماراتي بشكل رسمي عن انتقال حسين الشحات، للنادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد اتفاق تم بين مسؤولي الناديين..

اللاعب يشكر احترافية "الزعيم"



العين والأهلي المصري يتفقان على انتقال الشحات



الشحات: أدين للزعيم بالفضل الكبير على كل ما قدمه لي



انتقالي إلى العين كان حلماً جميلاً وفرصة مثالية لمعانقة المجد



الانتماء للعين منحني الشرف وربط اسمي بإنجازات استثنائيةhttps://t.co/HvhZzVnEq7 pic.twitter.com/Oq0WAiTy6A — Al Ain FC (@alainfcae) January 6, 2019

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على الصفقة تمت مقابل 5 ملايين دولار لنادي العين الإماراتي، لينضم حسين الشحات للأهلي.

كما تنص العقود على حصول العين على 25% من نسبة إعادة البيع، حيث قام اللاعب بالتوقيع على العقود الثلاثية، ليتم الإعلان بشكل رسمي.

حسين الشحات تحمل 10% من قيمة الصفقة، وهي النسبة الخاصة بإعادة بيعه، بالإضافة إلى مليون و350 ألف درهم إماراتي، بإجمالي مليون دولار.