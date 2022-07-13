رسميًا - العين يخطف هدف الشباب السعودي من الدوري الإنجليزي

العين الإماراتي ينجح في خطف يارمولينكو من أنياب الشباب السعودي تدعيمًا لصفوف الفريق

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده مع أحد أهداف نادي الشباب السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

العين أعلن بشكل رسمي تعاقده مع اللاعب الأوكراني أندري يارمولينكو، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي وست هام يونايتد.

الجناح الأوكراني الدولي وقع مع العين على عقد لمدة موسم واحد.

الأوكراني أندري يارمولينكو 🇺🇦



من ⚒️ إلى 🏰 الزعـامـة ولغاية 2023 🟣⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

يارمولينكو ينضم إلى بطل الدوري الإماراتي

ونشر النادي الإماراتي فيديو لتقديم اللاعب الأوكراني، وكتب عليه: ”من وست هام إلى قلعة الزعامة وحتى 2023“.

قائد منتخب أوكرانيا لعب للعديد من الأندية حيث ارتدى قميص كلًا من ديسنا تشيرنيهيف الأوكراني، ودينامو كييف، وبوروسيا دورتموند قبل المحطة الأخيرة في أوروبا رفقة وست هام.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بصفة مستمرة مع الهامرز، حيث خاض 32 مباراة بجميع المسابقات بواقع 1036 دقيقة فقط، الأوكراني كان يشارك كبديل في أغلب اللقاءات وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

اللاعب الأوكراني كان هدفًا لنادي الشباب السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية تدعيمًا لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قبل أن ينجح العين في حسم الصفقة لصالحه وتوجيه ضربة قوية لليوث.

يذكر أن يارمولينكو توج ببطولة الدوري الأوكراني ثلاث مرات، وكأس أوكرانيا مرتين، وكأس السوبر الأوكراني ثلاث مرات.

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