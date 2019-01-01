رسميًا - العين يجدد عقد شيوتاني حتى 2021

الزعيم يرغب في الإبقاء على اللاعب تقديرًا لما قدمه خلال عامين ماضيين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي العين الإماراتي رسميًا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الياباني تسوكاسا شيوتاني، لمدة موسمين مقبلين، وحتى عام 2021.

وأعرب الياباني عن سعادته لتجديد تعاقده، حيث وصف الزعيم بالنادي العالمي، مشيرًا إلى اللحظات التاريخية التي عاشها معه.

شيوتاني قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "التحديات التي عشتها في هذا النادي الكبير كانت بمثابة لحظات تاريخية وما كنت لأحققها إلا مع نادٍ عالمي كبير، فقد كسبنا تحديات استثنائية وحققت خلالها إنجازات كبيرة في مشواري الكروي، وتجربتي مع العين رائعة بمعنى الكلمة وناجحة بكل المقاييس، لذك أظهرت الرغبة الكبيرة في الاستمرار ومتابعة الدفاع عن شعاره كما أن أسرتي بدت سعيدة جدًا بالعيش في مدينة العين الجميلة وكانوا أكثر سعادة بقرار استمراري بداية بزوجتي شيلهيرو، مرورًا بابنتي نودوكا وصولًا لابني ريو الذي دخل عامه الثاني في الشهر الحالي".

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وأضاف: "لن أذيع سرًا إن قلت لكم بأنني فخور جدًا بتجديد تعاقدي مع العين والدفاع عن شعار الزعيم لموسمين قادمين، وأدرك جيدًا أننا في الموسم الحالي لم نقدم المستوى الذي يتسق مع تطلعات الجماهير، ولكن العين يظل ناديًا كبيرًا ويمتلك في صفوفه نوعية جيدة من اللاعبين وباستطاعته العودة القوية في الموسم الكروي المقبل لحصد جميع الألقاب وأتمنى أن نوفق في تحقيق الأهداف المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية".

شيوتاني اختتم: "أأشكر الإدارة على الثقة الغالية والتعامل الراقي والاحترافي، وحرصهم على تهيئة أسباب النجاح وأقدر عالياً دعم ومساندة جمهور نادي العين لي طوال الفترة الماضية وأعد الجميع بتقديم أفضل ما لدي في الدفاع عن شعار العين خلال الاستحقاقات القادمة".

من جانبه، أوضح محمد عبيد حماد؛ عضو مجلس إدارة العين والمشرف العام على الفريق الأول، تفاصيل تجديد تعاقد اللاعب، مؤكدًا أنها كانت رغبة متبادلة بين الطريق.

وقال للموقع الرسمي: "التجديد جاء بالإجماع حيث اتفقت الآراء على أهمية بقائه واستمراره، قياسًا على الأداء المتميز الذي ظل يقدمه طوال فترة تعاقده معنا، بجانب التزامه واحترافيته داخل الملعب وخارجه".

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للزعيم في الميركاتو الصيفي عام 2017، وشارك بقميصه في 59 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع سبعة آخرين.