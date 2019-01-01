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رسميًا - العربي القطري يتعاقد مع لاعب كارديف سيتي

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أرون جونارسون قائد منتخب أيسلندا ينتقل للدوري القطري

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي العربي القطري اليوم الثلاثاء، تعاقده مع أرون جونارسون؛ لاعب وسط كارديف سيتي الإنجليزي وقائد منتخب آيسلندا، لمدة موسمين مقبلين، مع قابلية التجديد لموسم آخر.

ومن المقرر أن ينضم الأيسلندي إلى الفريق القطري بنهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع فريقه الإنجليزي.

صاحب الـ29 عامًا يرحل عن كارديف سيتي بعد ثماني سنوات قضاها بصفوفه، حيث انضم له قادمًا من كوفنتري سيتي في صيف 2011.

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وشارك جونارسون الموسم الجاري في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع آخر.

ويحتل كارديف المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.

بينما يحتل العربي المركز السادس في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 27 نقطة.

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