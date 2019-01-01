رسميًا - العربي القطري يتعاقد مع لاعب كارديف سيتي

أرون جونارسون قائد منتخب أيسلندا ينتقل للدوري القطري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي العربي القطري اليوم الثلاثاء، تعاقده مع أرون جونارسون؛ لاعب وسط كارديف سيتي الإنجليزي وقائد منتخب آيسلندا، لمدة موسمين مقبلين، مع قابلية التجديد لموسم آخر.

ومن المقرر أن ينضم الأيسلندي إلى الفريق القطري بنهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع فريقه الإنجليزي.

صاحب الـ29 عامًا يرحل عن كارديف سيتي بعد ثماني سنوات قضاها بصفوفه، حيث انضم له قادمًا من كوفنتري سيتي في صيف 2011.

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وشارك جونارسون الموسم الجاري في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع آخر.

نجحت إدارة النادي #العربي في التعاقد مع قائد منتخب ايسلندا لكرة القدم ارون #غونارسون ( ٢٩ سنة ) لاعب وسط فريق كارديف سيتي الإنجليزي لمدة موسمين مع قابلية التجديد لموسم ثالث . #Gunnarsson pic.twitter.com/8hr3xnWLM9 — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) ١٩ مارس ٢٠١٩

ويحتل كارديف المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.

بينما يحتل العربي المركز السادس في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 27 نقطة.