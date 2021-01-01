رسميًا .. العراق تحصل على حق استضافة بطولة خليجي 25

العراق تستعد لاستضافة بطولة خليجي 25

استقر اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الإثنين، على الدولة التي تستضيف بطولة خليجي 25 التي ستقام العام الجاري، بعد اعتذار الاتحاد القطري عن استضافتها مؤخرًا.

كان الاتحاد القطري قد اعتذر رسميًا عن استضافة البطولة دعمًا للعراق الذي تقدم للحصول على البطولة بعد أن دبت الروح مرة أخرى في ملاعبها.

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وكشف راشد بن حميد رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الإجماع بين المتواجدين في اجتماع عمومية اتحاد الخليج العربي لإسنادها للعراق.

وقال بن حميد عبر حسابه مساء اليوم الإثنين: "شاركنا اليوم في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي بمشاركة رؤساء الاتحادات الخليجية، وتمت الموافقة على استضافة العراق خليجي25 في البصرة".

وأضاف رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قائلًا: "كما نعمل على رفع كامل الحظر المفروض على ملاعب العراق، بلاد الحضارة والعِلم والمعرفة".

ومن المقرر أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل، ولكن هناك اتجاه لتأجيلها بسبب إقامة بطولة كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.