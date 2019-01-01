الانتقالات

رسمياً - العدالة يضم الواعد خالد الدبيش

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تدعيم جديد للفريق الصاعد حديثاً لدوري المحترفين
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي العدالة السعودي عن تعاقده رسمياً مع خالد الدبيش -20 عاماً- لاعب النصر السابق.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أنهت إدارة العدالة إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الدبيش".

ولعب الدبيش للنصر وقرطبة الإسباني، كما يملك خبرة دولية مع المنتخب السعودي في كأس الخليج للناشئين والشباب، وكأس آسيا في ذات المستويين.

أيضاً تأهل الدبيش رفقة المنتخب الأخضر الشاب إلى كأس العالم للشباب في بولندا.

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يذكر أن نادي العدالة الصاعد حديثاً للدوري السعودي كان قد تعاقد مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي أيضاً.

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