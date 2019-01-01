رسميًا - الشمراني ينتقل إلى اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع ناصر الشمراني؛ لاعب الشباب السابق.

وأوضح العميد أن تعاقده مع الشمراني جاء كلاعب هاو حتى نهاية الموسم الجاري.

المهاجم رحل مؤخرًا عن صفوف الشباب، بعد فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي، إثر عدم اعتماد الجهاز الفني عليه بقيادة ماريوس سوموديكا.

صاحب الـ35 عامًا انضم لفريقه السابق منذ عام 2006، حيث لعب له على سبيل الإعارة قبل أن يقوم بشرائه نهائيًا في نهاية الموسم.

وخلال الموسم الجاري، شارك الشمراني في 20 مباراة بالدوري والكأس، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين.

يذكر أن خلال الميركاتو الشتوي الماضي تعاقد العميد مع خمسة لاعبين أجانب هم: البرازيلي جروهي والمغربي مروان دا كوستا والإيفواري سانوجو والكاب فيردي جاري رودريجيز والصربي ألكسندر، بجانب عبد العزيز البيشي وعبد الله العمار ومهند الشنقيطي وياسر برناوي.