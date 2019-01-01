رسميًا - الشرميطي ينتقل إلى الدوري الهندي

الشرميطي في تجربة جديدة في مسيرته الكروية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي مومباي سيتي الهندي عن التعاقد مع التونسي أمين الشرميطي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد قضائه فترة في الدوري السعودي.

وتواجد الشرميطي في صفوف الفيحاء السعودي خلال الـ6 أشهر الأخيرة، قادمًا من النجم الساحلي التونسي ولكن لم يقدم الأداء المطلوب.

وكشف النادي عن التعاقد مع اللاعب التونسي تدعيمًا للفريق خلال الموسم الجديد، خاصًة أن الشرميطي من أفضل اللاعبين العرب في المواسم السابقة.

ويضم الدوري الهندي لكرة القدم الكثير من النجوم والأسماء اللامعة في كرة القدم، حيث اتجهوا في المواسم الأخيرة للتعاقد معهم.