رسميًا .. الشباب يكشف تفاصيل إصابة إيجالو ومدة غيابه

غياب إيجالو سيفقد الشباب كثيرًا في مركز الهجوم

أعلن نادي الشباب، اليوم الأحد، عن تفاصيل إصابة النيجيري إيجالو مهاجم الفريق، بعد أن تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد في الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد إيجالو من أبرز الصفقات الشتوية خلال فترة الانتقالات الماضية، حيث انضم لكتيبة الليوث الذي حقق بها خالد البلطان رئيس الشباب طفرة كبيرة في المنافسة على اللقب.

وأصدر الشباب بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، يعلن فيه أن النيجيري إيجالو خضع لبعض الفحوصات الطبية خلال مران الفريق من أجل الإطلاع على تطورات الإصابة.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب إيجالو بتمزق من الدرجلة الأولى في العضلة الخلفية".

وأوضح الشباب، أن إيجالو سيغيب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التي لحقت به، من أجل العلاج والتأهيل والعودة للمشاركة مرة أخرى مع الفريق.

وينافس الشباب في الوقت الحالي على لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتساوى في النقاط مع المتصدر الهلال (بفارق الأهداف)، برصيد 45 نقطة.