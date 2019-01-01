رسميًا - الشباب يفسخ تعاقده مع ثنائي الفريق

الليث أبرم صفقتين بالأمس واستغنى عن لاعبين اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الأربعاء، توقيع مخالصة مالية مع الثنائي عبد المجيد عريشي؛ لاعب وسط الفريق، وحارس المرمى عبد الله السديري.

إدارة الليوث قدمت الشكر للثنائي على ما قدموه للفريق خلال الفترة الماضية، متمنية لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة.

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لاعب الوسط صاحب الـ25 عامًا لعب للفريق الأول للشباب منذ يناير 2018، وخاض خلال هذه الفترة رحلة احترافية في رايو فاليكانو الإسباني لمدة ستة أشهر فقط.

وخاض عريشي الموسم المنقضي مع الليوث 23 مباراة، سجل خلالهم هدفين، وصنع ثلاثة آخرين.

أما حارس المرمى صاحب الـ27 عامًا فارتدى قميص الشباب في صيف عام 2017 قادمًا من الهلال السعودي في صفقة انتقال حر، ولم يشارك الموسم المنقضي سوى في مباراة وحيدة واستقبل أربعة أهداف.