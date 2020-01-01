رسميًا .. الشباب يضم البرتغالي مارتينيز على سبيل الإعارة

الشباب يواصل صفقاته المميزة

أعلن نادي الشباب السعودي عن التعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز، قادمًا من نادي براجا البرتغالي ضمن تدعيمات الصيف الجاري.

الشباب يقدم موسم انتقالات خلال الصيف الجاري بشكل مميز للغاية، استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكشف نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع مارتينيز لمدة عام على سبيل الإعارة من النادي البرتغالي.

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وقال نادي الشباب عبر "تويتر": "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان مع الجناح البرتغالي فابيو مارتينيز وذلك بنظام الإعارة لمدة عام من نادي براجا البرتغالي".

وأضاف نادي الليوث في البيان: "بدورها تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في تجربته المقبلة مع شيخ الأندية وأن تكون مسيرة حافلة بالإنجازات".

وكشفت تقارير أيضًا إلى رفض باستوس لاعب لاتسيو الإيطالي الانضمام للشباب بسبب ضعف المقابل المادي الذي عرضه الليوث على اللاعب.