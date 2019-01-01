رسميًا - الشباب يتعاقد مع الحيدري وجوانكا ويجدد عقد العمران

الليوث يدعمون صفوفهم بحثًا عن العودة للمنافسة على اللقب بالموسم المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الثلاثاء، إبرامه صفقتين دفعة واحدة بالتعاقد مع حارس المرمى مروان الحيدري، والأرجنتيني كريستيان جوانكا.

الحيدري وقع على عقد مدته أربعة مواسم، لينتهي بنهاية موسم 2022-2023، بينما عقد الأرجنتيني مستمر الثلاثة مواسم حتى صيف عام 2022.

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الحارس الشاب صاحب الـ23 عامًا انتهى عقده مع الهلال بنهاية الموسم المنقضي، ولم يتم تجديد عقده.

أما جوانكا صاحب الـ26 عامًا، والذي يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، فقضي الموسم المنقضي معارًا من كولون الأرجنتيني إلى الاتفاق السعودي، ولعب 29 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين.

على جانب آخر، أعلنت إدارة النادي تجديد عقد ناصر العمران؛ لاعب وسط الفريق، لمدة أربعة مواسم، لينتهي عقده في صيف عام 2023.

اللاعب الشاب صاحب الـ21 عامًا يلعب في صفوف فريق الليوث تحت 23 عامًا.