رسميًا - الشباب السعودي يوقع عقد احترافي مع الشمري والدوسري
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد احترافي رسمي مع ثنائي درجة الشباب عبد الإله الشمري وحارس المرمى محمد الدوسري، لدعم صفوف الفريق الأول.
وأوضح النادي العاصمي أن عقد الثنائي سيمتد حتى ثلاثة مواسم ونصف، لينتهي بنهاية موسم 2021-2022.
📎 وقعت إدارة نادي #الشباب برئاسة الأستاذ #خالد_البلطان عقدين احترافيين مع لاعبي درجة الشباب عبدالإله الشمري، والحارس محمد الدوسري وذلك حتى عام ٢٠٢٢م pic.twitter.com/lKfJgCZg4B— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
رفاق الثنائي الجديد يحتلون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 23 نقطة بفارق تسع نقاط عن الصدارة.
ويستعد الشباب لمواجهة الباطن في 21 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ14 بالدوري.
الوداع يا سيدي 😈 pic.twitter.com/yxlHEqelsi — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨