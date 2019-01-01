رسميًا - الشباب السعودي يضم سيبا من أولمبياكوس اليوناني

الشباب يواصل تدعيم صفوفه استعدادًا للدور الثاني من الدوري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

توصلت إدارة نادي الشباب السعودي لاتفاق مع البرازيلي سباستياو دي فريتاس "سيبا"، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الشباب لتدعيم صفوفه استعدادًا للنصف الثاني من الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2018 – 2019.

وكشفت إدارة الهلال عن التعاقد مع سيبا لمدة 3 سنوات ونصف عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

وجاء البيان الرسمي عبر حساب النادي على النحو التالي: "اتفقت إدارة نادي الشباب برئاسة الاستاذ خالد البلطان مع المهاجم البرازيلي سباستياو دي فريتاس (سيبا) على الانتقال لنادي الشباب بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف قادمًا من نادي أولمبياكوس اليوناني".

وأضاف: "ويمتاز سيبا باللعب في جميع مراكز الهجوم رأس حربة ومهاجم ثاني وجناح، وبدورها، تمنت إدارة النادي للمحترف البرازيلي التوفيق مع كتيبة الليوث وأن تكون مسيرة حافلة بالإنجازات بإذن الله".

وقدم الشباب بقيادة سوموديكا، لبعض المستويات المتفاوتة في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.