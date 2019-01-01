رسمياً – الشارقة يتعاقد مع ثاني هدافي الدوري الصربي

اللاعب كان هدفاً للعديد من الأندية على رأسها الهلال السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الشارقة، حصوله رسمياً على توقيع المهاجم ريكاردو جوميز، لاعب منتخب الرأس الأخضر لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكتب الفريق المتوج بلقب الدوري الإماراتي، على حسابه على موقع تويتر: " الشارقة يظفر بخدمات ريكاردو جوميز، مهاجم منتخب الرأس الأخضر، وأحد هدافي الدوري الصربي".

وواصل: " وهداف دوري الدرجة الأولى بالبرتغال سابقاً، قادماً من نادي بارتيزان الصربي".

ولعب المهاجم صاحب الـ 27 عاماً، 36 مباراة في الدوري الصربي مع فريقه سجل خلالها 20 هدفاً، وصنع هدفين، وأنهى الدوري، في المركز الثاني عن متصدر القائمة بـ 24 هدفاً.

الشارقة يظفر بخدمات ريكاردو جوميز، مهاجم منتخب الرأس الأخضر، وأحد هدافي الدوري الصربي وهداف دوري الدرجة الأولى بالبرتغال سابقاً، قادماً من نادي بارتيزان الصربي. pic.twitter.com/hduIqNnImk — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) July 26, 2019

ومن جانبه أثنى رئيس النادي بجهود عبيد سعيد الشامسي، رئيس المكتب القانوني، ورئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات، لجهوده المتميزة في انهاء الصفقة.