رسميًا - السيلية القطري يجدد عقد التونسي الطرابلسي

ست سنوات مضت للتونسي مع الفريق القطري ويستمر حتى عام 2022

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي السيلية القطري اليوم الأربعاء، تجديد عقد مديره الفني التونسي سامي الطرابلسي، لمدة ثلاث سنوات، لينتهي في نهاية موسم 2021-2022.

وأوضح مجلس إدارة النادي برئاسة عبد الله العيدة أن تجديد عقد المدرب جاء وفقًا للنتائج الإيجابية التي يحققها مع الفريق منذ توليه المسؤولية عام 2013، مشيرًا إلى أنها خطوة لضمان الاستقرار، خاصة بعدما أصبح السيلية هو المنافس الصعب لكافة منافسيه.

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وقالت إدارة النادي القطري في بيانها: "جددنا عقد المدرب القدير سامي الطرابلسي ليواصل مشواره مع النادي بعد النجاحات الكبيرة التي حققها التي تنعكس بتواجد شواهين السيلية دائما في المركز الأولى بجدول ترتيب دوري النجوم وأصبح السيلية هو الرقم الصعب لجميع الفرق المنافسة ويحسب له ألف حساب".

وأضاف: "سعداء بتجديد الثقة في المدرب التونسي، ونخطط للاحتفاظ به لفترة أطول من أجل استمرار الاستقرار الفني والإداري والنتائج الطيبة لشواهين السيلية".

التونسي صاحب الـ51 عامًا تولى المسؤولية الفنية للسيلية في يونيو 2013، وكان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وخلال السنوات الماضية، قاد الطرابلسي الفريق القطري في 117 مباراة، فاز في 42 منها، وتعادل في 27، وخسر 48 مباراة.

كتيبة الطرابلسي تحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بفارق عشر نقاط عن الصدارة.