رسميًا - السعودية والإمارات تتأهلان لكأس آسيا تحت 23 عامًا

الأبيض والأخضر يتساويان في النقاط ويصعدان سويًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا تايلاند 2020.

شوط اللقاء الأول جاء سلبيًا، ومع بداية النصف الثاني من المباراة، نجح زايد العميري في التقدم للأبيض في الدقيقة 51.

وعاد سعد السلولي النتيجة في الدقيقة 64 محرزًا هدف التعادل.

التعادل منح الإمارات صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة متساويًا في النقاط مع السعودية بسبع نقاط، ليتأهلان سويًا إلى نهائيات البطولة.