النتائج المباشرة
دوري الرديف

رسميًا - السعودية والإمارات تتأهلان لكأس آسيا تحت 23 عامًا

التعليقات()
الأبيض والأخضر يتساويان في النقاط ويصعدان سويًا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا تايلاند 2020.

شوط اللقاء الأول جاء سلبيًا، ومع بداية النصف الثاني من المباراة، نجح زايد العميري في التقدم للأبيض في الدقيقة 51.

وعاد سعد السلولي النتيجة في الدقيقة 64 محرزًا هدف التعادل.

اختيارات المحررين

التعادل منح الإمارات صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة متساويًا في النقاط مع السعودية بسبع نقاط، ليتأهلان سويًا إلى نهائيات البطولة.

إغلاق